„Mój sąsiad Adolf” w Kinie Światowid

Błyskotliwy komediodramat doceniony na festiwalu w Locarno. Przezabawny i poruszający obraz o mierzeniu się z własnymi demonami, odkrywaniu mrocznych tajemnic i poszukiwaniu sprawiedliwości. „Mój sąsiad Adolf” od 9 czerwca w Kinie Światowid.

Kolumbia, rok 1960. Polsky, samotny i zrzędliwy ocalony z Holocaustu, mieszka w odległej kolumbijskiej wsi. Spędza dni na grze w szachy i pielęgnowaniu swoich ukochanych krzewów róż. Pewnego dnia, gdy tajemniczy starszy Niemiec wprowadza się do domu obok, Polsky zaczyna podejrzewać, że jego nowy sąsiad to… Adolf Hitler. Jako że nikt mu nie wierzy, rozpoczyna prywatne śledztwo. Jednak aby zdobyć informacje, będzie musiał zbliżyć się do swojego sąsiada bardziej, niż by tego chciał – tak blisko, że dwójka mogłaby prawie się zaprzyjaźnić. Gdyby tylko pierwszy nie podejrzewał drugiego o zbrodnie na ludzkości.

Wspaniały popis dwóch wybitnych aktorów: znanego z „Chłopca w pasiastej piżamie” Davida Haymana i żywej legendy niemieckiego kina, Udo Kiera. „Mój sąsiad Adolf” już od 9 czerwca w Kinie Światowid.

Bilety na film można nabyć:

online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl