Pełna serca i humoru opowieść o mocy ojcowskiej miłości, która zachwyciła widzów na Festiwalu w Toronto. Dwukrotny laureat Oscara Robert De Niro na czele gwiazdorskiej obsady w komedii o szalonej podróży, która zbliży do siebie całą rodzinę. „Mój syn Ezra” od 21 czerwca w Kinie Światowid.

Życie aspirującego komika Maxa Bernala to chaos i improwizacja. Po rozwodzie znów mieszka z ojcem i bez większych sukcesów próbuje przebić się w świecie komedii. Z byłą żoną drze koty w sprawie opieki nad autystycznym synem o imieniu Ezra, którego kocha nad życie. Na pewno Max nie jest encyklopedycznym wzorcem statecznego ojca, ale serca nie można mu odmówić. Gdy dowiaduje się, że jego była żona za namową lekarza chce umieścić Ezrę w szkole specjalnej, Max bez jej wiedzy zabiera syna w podróż przez Stany. Nie chce pozwolić, by szkolne mury oddzieliły chłopca od zwykłego życia i na zawsze zamknęły go w jego własnym świecie. Wierzy, że inność Ezry nie jest wyrokiem skazującym go na funkcjonowanie na marginesie tzw. normalnego świata. Eskapada pełna szalonych perypetii i niezwykłych spotkań będzie dla ojca i syna okazją do odkrycia na nowo łączącej ich więzi i przeżycia przygód, które udowodnią, że „normalność” jest przereklamowana.

Reżyser: Tony Goldwyn

Produkcja: USA 2024

Obsada: Bobby Cannavale, Robert De Niro, Rose Byrne, Whoopi Goldberg, Vera Farmiga,

Rainn Wilson

Czas: 100 min