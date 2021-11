Mrozu na fali! Już 25 listopada w sieci kin Multikino

25 listopada będzie można zobaczyć na wielkim ekranie w kinach Multikina koncert Mrozu na fali! To jedyne takie wydarzenie! Pływający koncert z cyklu Welcome Session Tour odbył się we wrześniu br. w Gdańsku i obejrzały go tysiące osób.

Mrozu ze swoim wyjątkowym składem muzycznym popłynęli Motławą na barce, a publiczność idąca nabrzeżem mogła wysłuchać zarówno już znanych jak i nowych utworów. Przebój roku “Złoto” wybrzmiał niesamowicie w tym wyjątkowym otoczeniu! Teraz jeszcze więcej osób ma szansę zobaczyć to wyjątkowe wydarzenie w najwyższej kinowej jakości. MROZU, czyli Łukasz Mróz, to jeden z najpopularniejszych polskich muzyków. Fani znają go z energetycznych i wpadających w ucho przebojów takich jak „Aura", „Nic do stracenia", „Jak nie my to kto", a ostatnio także z singla „Złoto", który zapowiada nową płytę i już zanotował ponad 4 mln. wyświetleń na kanale YouTube. Już 25 listopada muzyka popłynie w sieci kin Multikino w całej Polsce. Będziesz z nami? Jesteś zawsze mile widziany. Szczegółowy repertuar znajduje się na stronie www.multikino.pl. Bilety na premierowe seanse można nabyć w kasie kin sieci Multikino, na stronie www.multikino.pl oraz przez aplikację mobilną.

Multikino