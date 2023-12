Na dużym ekranie o porcie w Elblągu

„Elbląg – portowe miasto” – to tytuł najbliższego seansu popularnego cyklu filmowego „Elbląg na dużym ekranie”. Tym razem widzom zaprezentowane zostaną filmy ukazujące dzieje i potencjał elbląskiego portu.

Elbląg założony został w XIII wieku jako miasto portowe i był najważniejszy portem morskim państwa zakonnego. Później rolę tę stracił na rzecz Gdańska, z którym przez wiele stuleci konkurował. Ostatecznie z rywalizacji tej wypadł w XIX wieku, gdy nie był w stanie przyjmować coraz większych statków. Ale port wciąż działał, głównie na linii z Królewcem. Drogą morską miasto zaopatrywano w węgiel, materiały budowlane i surowce dla przemysłu, a wywożono stąd produkty stoczni i fabryk Schichau’a oraz innych zakładów przemysłowych, ale przede wszystkim produkty rolne, zboże i drewno. Żegluga była sezonowa, nie opłacało się utrzymywać toru wodnego na zamarzniętym Zalewie Wiślanym. Transport towarowy przejmowała szybko rozwijająca się kolej. Przeładunki w elbląskim porcie przed I wojną światową wynosiły ok. 9% przeładunków w Królewcu i 14% w Gdańsku. W latach 1936 – 1939 znacznie wzrosły gdyż transport morski omijał terytorium polskie, przez które jeździły pociągi. Był też dofinansowany z tzw. „Osthilfe” – Niemcy chcieli w ten sposób udowodnić izolację Prus i wynikające z niej koszty społeczne i ekonomiczne.

Kolejny okres (1945-1990), to czas stagnacji, a nawet likwidacja portu morskiego w Elblągu. Dopiero po roku 1990 samorząd miasta zapoczątkował kroki w kierunku jego reaktywacji. Miasto dokonało wielu inwestycji, ale ta najważniejsza, czyli budowa kanału żeglugowego do portu w Elblągu - to zadanie państwa. Dziś jesteśmy o krok od zakończenia tej inwestycji.

Spotkanie odbędzie się w środę, 6 grudnia o godz. 18 w Kinie Światowid. Gośćmi seansu będą: prof. Krzysztof Luks oraz Arkadiusz Zgliński – dyrektor Zarządu Portu Komunalnego w Elblągu. Organizatorami cyklu „Elbląg na dużym ekranie” jest Centrum Spotkań Europejskich Światowid i telewizja TRUSO.TV, partnerami Elbląskie Towarzystwo Kulturalne, Polskie Towarzystwo Historyczne o. w Elblągu i stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne w Elblągu. Wstęp wolny.

Patronem medialnym wydarzenia jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl