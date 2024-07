"Na wylot" w Światowidzie

Kino Światowid zaprasza na projekcję filmu Grzegorza Królikiewicza pt. „Na wylot” w ramach cyklu Krótka Historia Polskiego Kina cz. II. Seans odbędzie się w czwartek 25 lipca o 18.00.

Krótka Historia Polskiego Kina cz. II to cykl ukazujący wybitne dzieła stworzone przez twórców, którzy nie wpisywali się w wiodące nurty, często stronili od grup twórczych czy formacji artystycznych. Byli swoistymi wolnymi elektronami, których filmy posiadały pewien osobisty sznyt. Były nie do pomylenia z dziełami kogokolwiek innego, autorskie, osobne.

Twórczość Grzegorza Królikiewicza z pewnością do tego grona należy. W czwartek 25 lipca widzowie obejrzą jego debiut reżyserski pt. „Na wylot”, który uchodzi za arcydzieło ekseprymentalnego filmu fabularnego. Porównywano go ze "Zbrodnią i karą" Fiodora Dostojewskiego i filmami Ingmara Bergmana. Stanowił praktyczną realizację teoretycznej koncepcji reżysera, by interpretacji podlegała też przestrzeń pozakadrowa.

Punktem wyjścia była autentyczna historia małżeństwa Maliszów, z lat 30. międzywojnia. Para małżonków, niedostosowanych społecznie, żyła w nędzy i upokorzeniu, odrzucona przez bliskich i pracodawców. W desperacji zamordowali troje ludzi. Stali się bohaterami jednego z najgłośniejszych procesów sądowych. Reżyser zrekonstruował ich historię w formie poematu fabularnego, skoncentrowanego na znaczeniach emocjonalnych i efektach wizualno-dźwiękowych. Bohaterowie: Jan (Franciszek Trzeciak) i Maria (Anna Nieborowska) Maliszowie porozumiewają się spojrzeniami i półsłówkami. Dopiero na sali rozpraw wyjaśniają swoje motywacje i dają dowody autentycznej miłości. Maliszowie wyznają, że cierpią z powodu braku porozumienia z ludźmi i dotkliwego poczucia obcości. Każdy z nich z osobna bierze winę na siebie, próbując odciążyć małżonka.

Kolejne seanse w ramach cyklu, to: 29.09 „Rejs”, 19.09 „Konopielka”, 24.10 „Krzyk”, 28.11 „O-Bi O-Ba. Koniec cywilizacji”.

Bilety: 18/16 zł