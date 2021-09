"Najmro. Kocha, Kradnie, Szanuje" w Kinie "Światowid"

Ucieczki, pościgi, dobra zabawa i miłość. Najmro. Kocha, Kradnie, Szanuje to film inspirowany życiem Zdzisława Najmrodzkiego, złodzieja, który ośmieszał organy ścigania, wymykając się im 29 razy. Jego poczynaniami w latach 70. i 80. żyła cała Polska.

Kobiety go kochały, a mężczyźni podziwiali. Ten film to połączenie akcji, emocji i humoru, wszystko to można przeżyć już od 17 do 30 września w Kinie Światowid.

Reżyser: Mateusz Rakowicz

Produkcja: Polska

Gatunek: Komedia/Akcja

Obsada: Dawid Ogrodnik, Robert Więckiewicz, Jakub Gierszał, Rafał Zawierucha, Olga Bołądź, Masza Wągrocka, Andrzej Andrzejewski, Dorota Kolak, Sandra Drzymalska

Czas: 96 min

Bilety na film można nabyć:

- online

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl