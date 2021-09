„Najmro. Kocha, kradnie, szanuje”, „Wyszyński - Zemsta czy przebaczenie” oraz „Mała Wielka Stopa 2: w rodzinie siła” premierowo w Multikinie!

Od 17 września na wielkim ekranie widzowie będą mogli zobaczyć film „Najmro. Kocha, kradnie, szanuje” z Dawidem Ogrodnikiem w roli głównej, biograficzną produkcję „Wyszyński - Zemsta czy przebaczenie”, a na najmłodszych kinomanów czeka „Mała Wielka Stopa 2: w rodzinie siła”.

„Najmro. Kocha, kradnie, szanuje” jest inspirowany prawdziwymi wydarzeniami z życia Zdzisława Najmrodzkiego, legendarnego celebryty półświatka, który ośmieszał władze PRL, wymykając się 29 razy organom ścigania. Kobiety go kochały, a mężczyźni podziwiali. Milicja dawała za głowę Najmrodzkiego milionowe nagrody, a jego brawurowe wyczyny śledziła cała Polska. W filmie Najmro wraz ze swoją ferajną obrabia Pewexy, żeby żyć kolorowo w czasach, w których wszystko jest szare i zakazane. Ponad wszystko kocha wolność i dobrą zabawę. Choć żyje w świecie najpiękniejszych kobiet, najszybszych samochodów i wielkich pieniędzy, poznaje dziewczynę, dla której chce wszystko zmienić.

Druga propozycja na nadchodzący weekend, to „Wyszyński - Zemsta czy przebaczenie” - opowieść o człowieku, który w obliczu wojny musi dokonywać trudnych wyborów i odpowiedzieć sobie na pytanie „Jak miłować nieprzyjaciół, kiedy przyszło nam do nich strzelać?". Jest rok 1944, w ferworze wojny poznajemy młodego księdza Wyszyńskiego, który niedawno został mianowany kapelanem oddziału na terenie Puszczy Kampinoskiej. Równolegle działa on w powstańczym szpitalu. Wszyscy znają go tam pod pseudonimem "Radwan II". Wojenna rzeczywistość jest dla ks. Wyszyńskiego kuźnią charakteru, walką o nadzieję i miłość, szczególnie wobec nieprzyjaciół. Jak w wojennej codzienności mamy wybaczać – pyta bohater, zwracając się do Źródła swego powołania.

Multikino przygotowało również coś dla najmłodszych kinomanów – animację „Mała Wielka Stopa 2: w rodzinie siła”. Pamiętacie Adama, który odkrył, że jego zaginiony ojciec jest potomkiem legendarnego Yeti? Okazało się, że Adam też odziedziczył po nim niesamowite zdolności, które teraz bardzo mu się przydadzą. Jego tata, który dzięki wielkiej popularności pomaga chronić przyrodę, wyrusza na ratunek mieszkańcom dalekiego rezerwatu. Tutejsze zwierzęta zagrożone są wyginięciem, bo bezduszne szefostwo wielkiej firmy paliwowej zamierza w samym środku puszczy zbudować wielką fabrykę. Od wyjazdu ojciec nie daje znaku życia, więc Adam zbiera swoją rodzinę i kosmatych przyjaciół z niedźwiedziem Burym i szopem Huncwotem na czele, by wyruszyć z misją ratunkową. To co odkryją w dalekiej puszczy, zjeży im włos na głowie i futro na grzbiecie. Będą musieli użyć wszystkich swych ludzkich i zwierzęcych talentów, by pokonać intruzów, odnaleźć zaginionego ojca i ocalić rezerwat.

