"Najpiękniejsze święta" w Kinie Światowid

Przepiękna mikołajkowa opowieść dla małych i dużych. "Najpiękniejsze święta" od 8 grudnia w Kinie Światowid.

To pierwsze Boże Narodzenie po wojnie. 9-letnia Stine przyjeżdza pociągiem do niewielkiej, górskiej wioski w poszukiwaniu schronienia. Spotyka tam szewca Andersena - zgorzkniałego, samotnego mężczyznę. Spotkanie tej dwójki na zawsze odmieni ich życie. Mała, urocza dziewczynka wprowadzi magię Świąt do osady i uświadomi wszystkim, że życie jest najpiękniejsze, kiedy można je dzielić z innymi.

