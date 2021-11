"Narzeczony na niby" w Kinie "Światowid"

Kino Światowid zaprasza na pełną humoru i wzruszeń komedię romantyczną od producentów filmu "Narzeczony na niby". Gwiazdorska obsada, świetna muzyka i doskonałe dialogi. Premierowe seanse filmu To musi być miłość od 5 do 18 listopada.

Kto powiedział, że z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach? Trzy siostry są przyjaciółkami od serca, które trzymają się razem na dobre i za złe, niezależnie od wybryków swoich facetów. Gdy ich matka postanawia uciec z miasta i w samotności przemyśleć jeszcze raz decyzję o ślubie, niespodziewanie dołączają do niej córki. Choć pobyt rozpoczynają na kanapie w stylu Bridget Jones, w ramach rodzinnych obrad muszą zdecydować co dalej, bo każda z kobiet przechodzi teraz własne, miłosne zawirowania.

Czy ich faceci w swojej totalnej niezdarności znajdą sposób, żeby odzyskać serca sióstr?

Reżyseria: Michał Rogalski

Produkcja: Polska

Obsada: Małgorzata Kożuchowska, Tomasz Karolak, Rafał Królikowski, Anna Smołowik, Jan Englert, Małgorzata Zajączkowska

Czas: 100 min





Bilety na film można nabyć:

- online

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl