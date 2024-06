Kino Światowid zaprasza na retransmisję znakomitego spektaklu z National Theatre w Londynie. "Vanya" już 12 czerwca o godzinie 18:30.

"Vanya" to spektakl będący współczesną interpretacją klasycznej sztuki Antona Czechowa pt. "Wujaszek Wania". Jeden z najbardziej uznanych brytyjskich aktorów - Andrew Scott wciela się w galerię niezwykłych bohaterów by ukazać złożoność ludzkiej natury - jej komizm i tragizm. Tworzy silną, intymną więź z publicznością, wciągając ją do niezwykłego świata wyobraźni słynnego dramaturga. Nowa adaptacja z uwagą bada złożoność ludzkich emocji - nadzieje, marzenia, skrywane żale.

Autorem sztuki "Vanya" jest angielski dramaturg Simon Stephens. Spektakl wyreżyserował Sam Yates.

Bilety: 25 zł

Czas: 121 min