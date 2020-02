Nędznicy premierowo w kinie Światowid

Od 28 lutego do 12 marca Kino Światowid zaprasza na film "Nędznicy". To nominowany do Złotego Globu i Oscara reżyserski debiut Ladja Ly, który zachwyca krytyków i widzów na całym świecie.

Montfermeil, które pulsuje od napięć, gniewu i niepewności to miejsce, w którym nieustannie toczy się gra o lokalne wpływy. Niewinny psikus grupy dzieciaków, które dla żartu kradną małe lwiątko z miejscowego cyrku, może okazać się początkiem rewolucji.

Reżyseria: Ladj Ly Obsada: Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djibril Zonga, Issa Perica Produkcja: Francja 2019 Czas: 104 min Bilety na film można nabyć: - online - w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30 - w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00 Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl.

Adam Krawczuk, CSE Światowid