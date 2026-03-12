Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej to debiut fabularny Emi Buchwald, laureatki Paszportów Polityki. Jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów tego roku – od 13 marca w Kinie Światowid

Wchodząca w dorosłość czwórka rodzeństwa próbuje odnaleźć własne ścieżki, nie tracąc przy tym łączących ich więzi. Najmłodszy, Benek, mierzy się z bolesnym odrzuceniem ze strony starszego brata, Franka, który dotąd był jego najlepszym przyjacielem. Chłopaka nawiedza także tajemnicza zjawa – Dusiołek – niepozwalająca mu zasnąć i wywołująca nagłe napady paniki. Uciekający od rodziny Franek wplątuje się w toksyczny związek, popada w kłopoty z narkotykami i coraz bardziej pogrąża się w chaosie. Jego stan budzi niepokój Nastki, siostry bliźniaczki, która sama pragnie miłości i stabilizacji. Najstarsza z rodzeństwa, Jana, pracuje nad projektem artystycznym, który ma przynieść ukojenie nie tylko młodszemu rodzeństwu, lecz także jej samej.

Reżyser: Emi Buchwald

Produkcja: Polska 2025

Obsada: Bartłomiej Deklewa, Karolina Rzepa, Tymoteusz Szczyl Rożynek, Izabella Dudziak, Andrzej Kłak, Piotr Napierała

Czas: 90 min

