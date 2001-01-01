UWAGA!

"Nieciekawa historia" w Kinie Światowid

"Nieciekawa historia" - opowiadanie Antoniego Czechowa ożyje na ekranie już 17 września o 18.00 w ramach przeglądu "Has. Kroniki wyobraźni".

Bohater w dojrzałym wieku (Gustaw Holoubek) zakochuje się w młodej, pięknej kobiecie (Hanna Mikuć), której nie jest obojętny, ale waha się czy skorzystać z oferty losu. Jest żonaty, ma córkę na wydaniu, powinien zainteresować się bliżej jej kandydatem na męża (Janusz Gajos). Ulec zauroczeniu czy pozostać wiernym mężem – oto jest pytanie. Postawił je Antoni Czechow pisząc opowiadanie, które zekranizował Wojciech Has.

 

Reżyseria: Wojciech Jerzy Has

Obsada: Gustaw Holoubek, Hanna Mikuć, Anna Milewska, Elwira Romańczuk, Janusz Gajos

Produkcja: Polska 1982

Czas: 106 min

Kino Światowid

