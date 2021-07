"Niepamięć" w DKF-ie

Kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Filmowego im. Andrzeja Munka w Kinie Światowid już 22 lipca. Na miłośników dobrego kina czeka szeroko komentowany debiut fabularny Christosa Nikou: „Niepamięć”. Początek projekcji o godz. 19.

Współczesna i jednocześnie umieszczona poza czasem opowieść, która przenosi nas do Aten, gdzie panuje epidemia amnezji. Główny bohater, Aris, ma numer 14842 w szpitalnym oddziale dla osób z zaburzeniami pamięci. Pewnego dnia wyszedł z domu, wsiadł do autobusu i na pętli nie wiedział już, kim jest, gdzie mieszka, co przeżył. Takim jak on daje się szansę – mogą stworzyć sobie nową tożsamość i nowe wspomnienia.

Pokazywana na festiwalu w Wenecji „Niepamięć” łączy w sobie absurdalny humor rodem z filmów Yorgosa Lanthimosa („Zabicie świętego jelenia”, „Faworyta”) i melancholię znaną z dzieł Charliego Kaufmana („Być jak John Malkovich”, „Anomalisa”), a gdzieś w tle pobrzmiewa głos z orwellowskiego Wielkiego Brata.

Reżyseria: Christos Nikou

Obsada: Aris Servetalis, Sofia Georgovasili, Anna Kalaitzidou, Argyris Bakirtzis

Produkcja: Grecja, Polska, Słowenia 2020

Czas: 90 min