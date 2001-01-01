Wielki powrót skarpetek! Nietypowi bohaterzy bestsellerowych książek dla dzieci ponownie na wielkim ekranie w zupełnie nowych przygodach! Razem z nimi przebiegniemy cały świat, podbijemy Hollywood i sceny teatrów oraz zostaniemy prawdziwymi herosami! „Niesamowite przygody skarpetek 2. Skarpetki górą!” od 12 września w Kinie Światowid.

Czy skarpetka może zostać sławną aktorką, nagradzanym sportowcem, albo uratować komuś życie? Oczywiście, że tak! Jeżeli myśleliście, że miejsce skarpetek jest na naszych stopach i w szufladach, to jesteście w grubym błędzie! One też mają marzenia i kiedy tylko nadarza się okazja, żądne przygód, wyruszają w drogę. Historie, które przeżywają, są pokręcone i pełne niespodzianek. Niezależnie od trudności, jakie napotkają na swojej drodze – skarpetki zawsze są górą!

W tym secie czekają na Was następujące opowieści:

O skarpetce, która została gwiazdą – reż. Karolina Sława

O dwóch skarpetkach podróżniczkach – reż. Barbara Koniecka

O skarpetce, która uratowała Kapturka i wilka – reż. Janusz Martyn

O skarpetce, która wystartowała w maratonie – reż. Piotr Giersz

O skarpetce, która znalazła czas – reż. Anna Wróblewska-Dzwoniarek

O skarpetce, która została bohaterem – reż. Agata Mikina

Reżyser: Elżbieta Wąsik, Paweł Wendroff, Janusz Martyn; Piotr Giersz, Barbara Koniecka, Janusz Martyn, Agata Mikina, Karolina Sława, Anna Wróblewska-Dzwoniarek

Scenariusz: Justyna Bednarek

Produkcja: Polska, Portugalia 2025

Czas: 55 min

