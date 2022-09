Nowy sezon z The Metropolitan Opera

W Kinie Światowid rusza nowy sezon operowych transmisji z nowojorskiej sceny The Metropolitan Opera. W programie znajdzie się dziesięć porywających spektakli w jakości HD & DD Surround. Pierwszy z nich – „Medea” ze znakomitą rolą Sondry Radvanovsky odbędzie się 22 października.

Jedna z najsłynniejszych scen operowych przyciąga najbardziej utalentowanych artystów z całego świata, w tym także Polaków. Od 2006 roku ponad 25 milionów widzów miało szanse obejrzeć na żywo 130 przedstawień – od klasyki do dzieł współczesnych. Pomysłodawcą i głównym producentem cyklu jest Peter Gelb, dyrektor generalny Met. Jak co roku, realizatorzy dbają o szeroki wachlarz atrakcji, m.in. wywiady, wizyty za kulisami czy udział w próbach do kolejnych spektakli.

W tym sezonie w repertuarze znajdą się takie opery jak Medea (22 października), Traviata (5 listopada), Godziny (10 grudnia), Fedora (14 stycznia), Lohengrin (18 marca), Falstaff (1 kwietnia), Kawaler z różą (15 kwietnia), Czempion (29 kwietnia), Don Giovanni (20 maja),Czarodziejski flet (3 czerwca).

Więcej informacji na stronie.