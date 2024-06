Obudź się w Kinie Światowid

Jak daleko jesteś w stanie się posunąć dla kogoś kogo kochasz? Trzymająca w napięciu, momentami okrutna, historia kibolskich porachunków. „Obudź się” od 14 czerwca w Kinie Światowid.

Zosia jest nastolatką wychowywaną przez brata Bajzla, który obraca się w środowisku kibiców piłkarskich. Po jednej z bójek chłopak zapada w śpiączkę. Zosia zaczyna wierzyć, że pomóc może mu tylko kibicowska flaga przeciwnej drużyny. By ją zdobyć, idzie do domu jej lidera, Cygan. Na miejscu razi go paralizatorem i stawia żądanie: albo jego kumple oddadzą flagę, albo on zginie. Z każdą mijającą godziną atmosfera staje się coraz gęstsza, a sytuacja coraz bardziej dramatyczna…

Reżyser: Filip Dzierżawski

Produkcja: Polska 2024

Obsada: Piotr Żurawski, Martyna Byczkowska, Karol Bernacki, Marta Ścisłowicz, Mikołaj Chroboczek

Czas: 75 min