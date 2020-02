Ocaleni premierowo w kinie Światowid

Od 28 lutego do 12 marca Kino Światowid zaprasza na film "Ocaleni". To oparta na prawdziwej historii opowieść, odkrywająca kulisy spektakularnej i niezwykle dramatycznej akcji ratunkowej, mającej na celu uwolnienie nastolatków uwięzionych w zalanej wodą jaskini w Tajlandii.

12 chłopców z nastoletniej drużyny piłkarskiej, razem z trenerem, wyrusza na zwiedzanie olbrzymiej jaskini Tham Luang położonej na północy Tajlandii. Jej podziemne korytarze ciągną się przez 10 kilometrów i są położone setki metrów pod ziemią. W pewnym momencie nadchodzi potężny monsun i deszczowa woda zalewa wejście do jaskini, a następnie topi kolejne jej odcinki. Chłopcy wraz z trenerem zostają odcięci od świata i uwięzieni 4 kilometry pod powierzchnią. Kiedy rodziny orientują się, że nastolatkowie nie wrócili do domu, zawiadamiają odpowiednie służby. Rozpoczyna się zakrojona na szeroką skalę międzynarodowa akcja ratunkowa, w której biorą udział tysiące ludzi.

Reżyseria: Tom Waller

Obsada: Maythavee Burapasing, Ron Smoorenburg, Ting Sue, Kelly B. Jones

Produkcja: Irlandia, Tajlandia 2019

Czas: 104 min

