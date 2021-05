Ojciec w kinie Światowid

Od 21 maja do 3 czerwca Kino Światowid zaprasza na film "Ojciec". To przejmujący obraz o przemijaniu i miłości. Oscara za najlepszą rolę pierwszoplanową w tym filmie otrzymał sir Anthony Hopkins.

Laureatka Oscara, Olivia Colman gra Annę, która stara się opiekować 80-letnim ojcem, Anthonym (Anthony Hopkins, laureat Oscara). Anne martwi się stanem ojca, który wykazuje oznaki demencji. Anthony ma raz lepsze raz gorsze dni, potrafi kaprysić, odrzuca kolejnych opiekunów, proponowanych przez córkę. Anna widzi jak ojciec powoli gaśnie.

Film wspaniale pokazuje relacje ojca i córki, jest pełen refleksji nad kruchością ludzkiego życia.

Reżyseria: Florian Zeller

Obsada: Anthony Hopkins, Olivia Colman

Produkcja: Wielka Brytania 2020

Czas: 97 min.

Bilety na film można nabyć:

- online

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl.