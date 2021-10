"Pamiętnik Berta" w Kinie "Światowid"

Kino Światowid zaprasza na opowieść o trudach dorastania, miłości i niekończącej się odwadze. A także o sile i determinacji w walce o marzenia. Premierowe seanse filmu Pamiętnik Berta od 29 października do 11 listopada.

Bert właśnie zaczyna siódmą klasę. W jego nowej klasie - oprócz dwóch przyjaciół Åke i Erika -znalazła się Amira, młodsza siostra Leili z 9B. Leila to dziewczyna, w której wszyscy się podkochują. Jest ładna, pracuje jako modelka reklamowa i wszyscy ją podziwiają. Bert zakochuje się w niej po uszy. Ale jak sprawić, aby starsza dziewczyna zauważyła kogoś z siódmej klasy? Chłopak planuje zaprzyjaźnić się z Amirą, aby zbliżyć się do jej siostry. Pewnego dnia Bert znajduje w domu sióstr sekretny pamiętnik. Staje się on początkiem historii miłosnej pełnej emocji, wzruszeń, zdrad i złamanych serc. Czy próba przypodobania się Leili sprawi, że chłopiec nauczy się słuchać swojego serca?

Reżyser: Michael Lindgren

Produkcja: Szwecja

Obsada: Hugo Krajcik, Julia Pirzadeh, Frank Dorsin, Yussra El Abdouni

Czas: 89 min

