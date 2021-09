"Pan Patyk" w Kinie "Światowid"

W najbliższym tygodniu do Kina Światowid zawita Pan Patyk w nowej, wakacyjnej przygodzie. Razem ze swoim przyjacielem, 7-letnim Juniorem spędza beztroskie wakacje na wyspie ciotki Thei.

Sielankę przerywa informacja o grasującym morskim potworze. Pan Patyk i morski potwór to kolejna propozycja dla najmłodszych, która będzie rozweselać od 17 do 30 września.

Reżyser: Tove Undheim

Produkcja: Norwegia

Gatunek: Familijny

Obsada: Sjur Vatne Brean, Anette Hoff, Scott Maurstad, Filip Mathias Eide

Czas: 71 min

Bilety na film można nabyć:

- online

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl