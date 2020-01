Pan T. we Wtorkowym Kinie dla Dorosłych

14 stycznia o godz. 12 Kino Światowid zaprasza na pierwszą w 2020 roku projekcję w ramach cyklu Wtorkowe Kino dla Dorosłych. Zostanie pokazany film Marcina Krzyształowicza "Pan T." z Pawłem Wilczakiem w roli tytułowej.

Powstająca z powojennych ruin Warszawa roku 1953 to miejsce, w którym wszystko jest możliwe. Wszechobecna niepewność, donosy i kontrola oswajane są wódką i dobrym towarzystwem, w podziemiach kościoła daje się słyszeć jazz, a przypadkowe spotkanie w toalecie z I sekretarzem Bolesławem Bierutem może zakończyć się niespodziewaną nietrzeźwością. To wszystko zna z własnego doświadczenia niejaki Pan T. – uznany pisarz, który mieszka w hotelu dla literatów. Mężczyzna utrzymuje się z korepetycji dawanych pięknej maturzystce, z którą łączy go płomienny romans. Pewnego dnia do sąsiedniego mieszkania wprowadza się chłopak z prowincji, który marzy o karierze dziennikarza. Pan T. staje się dla niego mistrzem i nauczycielem. Życie głównego bohatera nabierze tempa, gdy władze zaczną podejrzewać go o niecne zamiary wysadzenia Pałacu Kultury i Nauki, ponętna uczennica zaszokuje go niespodziewanym wyznaniem, a Urząd Bezpieczeństwa zacznie śledzić każdy jego ruch. W tej rzeczywistości pełnej absurdów trudno będzie zachować powagę.

Cena biletu: 10 zł

Reżyseria: Marcin Krzyształowicz

Obsada: Paweł Wilczak, Sebastian “Stanki” Stankiewicz, Maria Sobocińska, Wojciech Mecwaldowski, Jacek Braciak, Jerzy Bończak, Zdzisław Wardejn, Eryk Lubos, Katarzyna Warnke, Krzysztof Czeczot, Andrzej Zieliński, Wiktor Zborowski, Bartłomiej Topa

Produkcja: Polska 2019

Czas: 104 min

Bilety na film można nabyć online lub w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30. Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl.