„Parasite” w Kinie dla Mam

W czwartek, 27 lutego o godz. 10, Kino Światowid zaprasza na pokaz z cyklu Kino dla Mam, w trakcie którego będzie możliwość obejrzenia tegorocznego oskarowego zwycięzcy "Parasite".Jak zwykle rodzice wraz ze swoimi pociechami mogą liczyć na sprzyjające warunki do oglądania seansu, m.in.: przyciszony dźwięk, przygaszone światło, miejsce na wózek i akcesoria dla najmłodszych.

„Parasite” to mistrzowska i trzymająca w napięciu opowieść, w której czworo ludzi bez przyszłości wpada na pomysł przekrętu doskonałego. Kierowca bez pracy, gospodyni bez domu, student bez kasy i dziewczyna bez perspektyw wspólnie stworzą perfekcyjny plan: jak w najkrótszym czasie stać się kimś i zająć miejsce bogaczy. W świecie, w którym liczy się tylko wydajność i sukces, przechytrzą system i zawalczą o siebie. Nawet, jeśli będzie to wymagało przekroczenia cienkiej granicy między tym, co jeszcze dozwolone, a tym, co absolutnie zabronione. Bong Joon-ho pokazuje, że prawie każdy marzy o lepszym życiu, awansie i szansie na sukces. Ale tylko niektórzy – dzięki nieposkromionej wyobraźni i braku skrupułów – są w stanie po to wszystko sięgnąć.

Reżyseria: Bong Joon-ho

Obsada: Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Jo Yeo-jeong, Choi Woo-sik, Jang Hye-jin, Park So-dam

Produkcja: Korea Południowa 2019

Czas: 132 min.

Bilety na film można nabyć:

- online

- kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl