Patrz jak kręcą w Światowidzie

Kino Światowid zaprasza na zabójczo dobrą komedię, która rozbawi do łez każdego widza i przeniesie go wprost na plan filmowy. "Patrz jak kręcę" na kinowym ekranie od 16 do 29 września.

Na West Endzie w latach 50-tych, w trakcie prac nad przygotowaniem filmowej wersji głośnej sztuki, ginie jeden z kluczowych członków ekipy. Sprawą morderstwa zajmują się zmęczony życiem inspektor Stoppard (Sam Rockwell) oraz młoda, entuzjastyczna policjantka Stalker (Saoirse Ronan). Ten pozornie niedopasowany duet zostaje wrzucony w wir wydarzeń kryminalnych, podejmując się ryzykownego śledztwa, by rozwikłać mroczną tajemnicę londyńskiego teatru. Reżyseria: Tom George Produkcja: USA Obsada: Sam Rockwell, Harris Dickinson, Saoirse Ronan Czas: 98 min Bilety na film można nabyć: - online - w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30 - w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00 Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl

