Pettson i Findus w kinie Światowid

"Pettson i Findus - Wielka wyprowadzka" to kolejna ekranizacja przygód sympatycznego Pettsona i jego kota Findusa. Premierowe projekcje już od 31 lipca do 13 sierpnia w Kinie Światowid.

Żywiołowy Findus pewnego ranka odkrywa, że nie mieści się w swoim dotychczasowym łóżku. Daje to początek następującym po sobie zmianom: najpierw Findus potrzebuje nowego łóżka, potem coraz więcej swojej przestrzeni, aż w końcu... chce się wyprowadzić! Idealnym rozwiązaniem wydaje się przeprowadzka do wybudowanego specjalnie przez Pettsona domku zabaw. Ale chodzący swoimi ścieżkami Findus wyobraża sobie swoją przeprowadzkę zupełnie inaczej. Jak potoczą się losy tej dwójki lubianych przez dzieci bohaterów?

Reżyseria: Ali Samadi Ahadi

Produkcja: Niemcy 2018

Czas: 81 min.

Bilety na film można nabyć:

- online

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00