Piękne okoliczności tragedii według Mrożka

Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu i Elbląskie Towarzystwo Kulturalne zapraszają na listopadowe spotkanie Sceny przy stoliku.

"Tu jest tak bezpiecznie, spokojnie... Mała, letniskowa miejscowość, pogodny, letni dzień" .

Czy rzeczywiście w takiej scenerii dojdzie do podwójnej tragedii? Dwóch panów trafia na siebie na siebie w odpowiednim momencie – i obaj mają ten sam cel – dość brutalny, bo chcą popełnić samobójstwo. Ale, jak to bywa u Mrożka, nie wszystko idzie zgodnie z planem. Tym bardziej, że pojawia się Ona – efemeryczna, tajemnicza i piękna.

Jak pojawienie się Damy zmieni bieg wydarzeń? Jakie znaczenie będzie miało jedno niewinne zwierzenie? Troje aktorów – Teresa Suchodolska, Marcin Tomasik i Krzysztof Żabka zadbają o wszystkie emocje, namiętności i napięcia, które Sławomir Mrożek zawarł

w „Letnim dniu”.

„Oczywiście, że pan nie zrozumie, szczęśliwy człowieku. Pan nie może zrozumieć, co to znaczy stanąć przed takim pytaniem, i na tym właśnie polega pańskie szczęście. Bo to jest pytanie, w którym zawarte są wszystkie inne pytania i nie ma na nie odpowiedzi. To jest pytanie o sens życia w ogóle…”

Na spotkanie Sceny przy stoliku zapraszamy 8 listopada o godz. 18:00 na Dużej Scenie

Wstęp: 5 zł

Kolejne spotkanie Sceny przy stoliku z tekstem Sławomir Mrożka „Karol” odbędzie się 15 listopada