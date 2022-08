"Pies w rozmiarze XXL" w Kinie "Światowid"

Największy przyjaciel człowieka w nowej produkcji reżysera filmów o przygodach słynnego kota Garfielda. Marmaduke, to ulubiony pies Ameryki w rozmiarze XXL, którego pierwsze komiksowe przygody rozpoczęły się blisko 70 lat temu i były publikowane w 20 krajach. W polskiej wersji językowej głosu kultowemu Marmaduke’owi użycza niezrównany Cezary Pazura! Pies w rozmiarze XXL gramy od 19 sierpnia do 1 września.

Marmaduke to pies kanapowy, który wyrósł na dużego zwierza daleko wykraczając poza rozmiary standardowej kanapy. Z jednej strony uwielbia zabawę i kłopoty, ale w głębi serca czuje się odpowiedzialny za swoich opiekunów, których kocha najmocniej na świecie. Pewnego dnia seria jego wygłupów w postaci filmu video trafia do Internetu i w błyskawicznym tempie czyni go sławnym. Wielkim psem o jeszcze większym sercu zaczyna interesować się światowej sławy treser, który stawia sobie za punkt honoru nauczenie czworonoga akrobatycznych sztuczek i żelaznej dyscypliny. Życiem Marmaduke’a i jego ludzkiej rodziny zawładnie świat pokazów psów rasowych oraz cała masa zadzierających do góry swoje mokre nosy psich ślicznotek i szczerzących się groźnie rywali. Czy wyszczekany bohater uwierzy w siebie i zdobędzie tytuł najlepszego pupila świata?

Reżyseria: Mark A.Z. Dippé

Produkcja: USA

Czas: 88 min

Bilety na film można nabyć:

online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl