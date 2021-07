Piotruś Pan i Alicja w kinie Światowid

Pierwsze w historii kina spotkanie bohaterów dwóch ponadczasowych i uwielbianych przez wszystkie pokolenia baśni. Dowiedz się, kim był Piotruś, zanim stał się Piotrusiem Panem i co robiła Alicja, zanim trafiła do Krainy Czarów? "Piotruś Pan i Alicja w Krainie Czarów" od 9 do 22 lipca w Kinie Światowid.

Ośmioletnia Alicja i jej psotny brat Piotruś spędzają błogie lato na angielskiej wsi. Zachęcani przez rodziców – Jacka i Rose dają upust wyobraźni – organizując herbaciane przyjęcia, walki na drewniane miecze i wymyślone przygody na statkach pirackich. Chwile szczęścia kończą się jednak, gdy ich rodzice popadają w poważne tarapaty. Chcąc pomóc rodzinie, Piotruś i Alicja wyruszają do Londynu, żeby sprzedać drogocenną pamiątkę. Ich wyprawa da początek wielkiej przygodzie, podczas której Alicja odkryje tajemniczą króliczą norę, a Piotruś wkroczy do świata fantazji jako nieustraszony przywódca Zaginionych Chłopców. To co nastąpi później, odmieni losy rodzeństwa i zapisze się w historii na zawsze.

Reżyseria: Brenda Chapman

Obsada: Angelina Jolie, David Oyelowo, Anna Chancellor, Clarke Peters, Gugu Mbatha-Raw, Michael Caine, David Gyasi

Produkcja: USA 2020

Czas: 95 min

