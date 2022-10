"Pisklę" w Kinie "Światowid"

„Pisklę” to wyjątkowe połączenie horroru, baśni i opowieści o dorastaniu przywołujące na myśl najlepsze tytuły ze stajni A24. Debiut Hanny Bergholm przeraża, wzrusza i nie daje o sobie zapomnieć. Premierowe seanse w Kinie Światowid od 14 do 27 października.

Tinja to nieśmiała nastoletnia gimnastyczka wychowywana przez apodyktyczną matkę, której marzy się życie jak z Instagrama – z perfekcyjnymi śniadaniami, wiecznie uśmiechniętymi dziećmi i fałszywym rodzinnym szczęściem. Pewnego dnia Tinja znajduje w lesie umierającą wronę i jej samotne jajko. Postanawia zabrać je do domu, by wykluł się z niego ptak. Jajko rośnie jednak do ogromnych rozmiarów, a Tinja nie zdaje sobie sprawy, że za chwilę doprowadzi do narodzin potwora.

Reżyseria: Hanna Bergholm

Obsada: Siiri Solalinna, Sophia Heikkilä

Produkcja: Finlandia, Szwecja 2022

Czas: 86 min

Bilety na film można nabyć:

online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl