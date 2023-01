Plotki w teatrze!

Nie jedna, a trzy! „Plotkę” w reżyserii Wojciecha Malajkata Teatr im. A. Sewruka zagra w piątek, sobotę i niedzielę.

Takie krążą słuchy… że długi weekend można spędzić w atmosferze firmowego skandalu. Bohater François Pignon (w tej roli Lesław Ostaszkiewicz) to życiowy ciamajda, którego zostawiła żona, syn nie chce mieć z nim nic wspólnego, a na dodatek planują zwolnić go z pracy. Bojąc się utraty pracy, ten życiowy nieudacznik nie zaprzecza, kiedy zaczyna krążyć na jego temat pewna historia… Szybko okazuje się, że pomysł zrobienia z siebie homoseksualisty w celu utrzymania posady, przynosi za sobą również niepożądane rezultaty. Jak François wybrnie z sytuacji? Na pewno będzie wiele powodów do łez. Łez ze śmiechu oczywiście. Sztuka Francisa Vebera to znakomita farsa francuskiego mistrza gatunku i od lat cieszy się niesłabnącą popularnością na całym świecie.

„Plotka”, reż. W. Malajkat, Teatr im. A. Sewruka w Elblągu

6 stycznia, piątek, g. 19:00

7 stycznia, sobota, g. 18:00

8 stycznia, niedziela, g. 17:00