„Po prostu super” w Kinie Światowid

Opowieść o rezolutnej nastolatce, która z pomocą przyjaciół stawia czoło złu, które chce przejąć kontrolę nad światem. Historia, która uczy, że bogaty jest ten, kto docenia to co ma. „Po prostu super” od 4 sierpnia w Kinie Światowid.

11-letnia Zosia pasjonuje się grami. Jej ojciec jest superbohaterem, który czuwa nad bezpieczeństwem całego miasta. Hedvig ma jednak wrażenie, że nie posiada takiej mocy jak on. Mimo wszystko postanawia zrobić wszystko, by w przyszłości go godnie zastąpić. Okazuje się, że to co miało kiedyś nadejść, nadejdzie już jutro, a Zosia będzie musiała temu stawić czoła. Pomogą jej w tym wysportowany kuzyn Adrian i nieco szalona babcia.

Wspaniała, zabawna animacja dla całej rodziny. „Po prostu super” od piątku w Kinie Światowid.

Bilety na film można nabyć:

online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl