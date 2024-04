Pełna przygód, niebezpieczeństw, humoru i kolorów podróż, której celem jest umieszczenie magicznego kamienia na swoim miejscu. „Podróż do Krainy Jutra” od 19 kwietnia w Kinie Światowid.

10-letni Riki ucieka z domu po tajemniczym sygnale alarmowym, wysłanym przez dziwny, błyszczący kamień. Okazuje się, że kamień jest magiczny i przenosi zdezorientowanego Rikiego do zapierającego dech w piersiach, równoległego świata. Kraina Jutra to miejsce, gdzie zwierzęta mówią, maszyny żyją w zgodzie z przyrodą, a wszędzie jest pięknie i zielono. Lśniący kamień prosi Rikiego o ochronę. Wygląda na to, że wszyscy pragną go zdobyć, ponieważ to on zapewnia szczęście Krainie Jutra. Riki ma trudną misję.

Reżyser: Peter Budinský

Produkcja: Słowacja, Czechy 2022

Czas: 85 min