Podwójne spotkanie DKF-u

Dyskusyjny Klub Filmowy im. A. Munka zaprasza na podwójne spotkanie. 4 lipca odbędzie się projekcja filmu „Czasem myślę o umieraniu”, natomiast 5 lipca – ognisko integracyjne w Bażantarni!

W okresie wakacyjnym DKF im. A.Munka działa bez przerwy. Spotkania odbywają się regularnie, 2 razy w miesiącu. W repertuarze znajdą się filmy festiwalowe, artystyczne: komediodramat „Czasem myślę o umieraniu”, najnowszy obraz Hirokazu Kore-edy pt. „Monster”, thriller „The Royal Hotel” oraz nominowana do Oscara historia z Bhutanu „Mnich i karabin”.

Letnią odsłonę DKF-u zainauguruje seans 4 lipca o 19.00. Pretekstem do dyskusji będzie film Rachel Lambert – „Czasem myślę o umieraniu”. To pełna subtelnego humoru opowieść o pokonywaniu własnych ograniczeń, w której główną rolę gra gwiazda finałowej trylogii „Gwiezdnych wojen” Daisy Ridley. Główną bohaterką jest Fran. Kobieta mieszka sama, stroni od ludzi, mimo że w pracy jest na nich poniekąd skazana, a jakiekolwiek głębsze relacje napawają ją autentycznym przerażeniem. Do bólu uporządkowane życie kobiety wypełnia monotonia, a każdy dzień wygląda dokładnie tak samo. Sposób na pokonanie codziennej nudy ma dość oryginalny, a jest nim snucie fantazji na temat tego, w jakich okolicznościach mogłaby umrzeć. Z tych makabrycznych rozmyślań bohaterkę wybija nowy kolega z pracy, Robert, który, ku jej zdziwieniu, nie tylko interesuje się Fran, ale w końcu postanawia zaprosić ją do kina.

Dodatkowo, tradycyjnie na początku lata DKF im. A.Munka spotyka się poza murami kina. 5 lipca o 18.00 w wiacie Ania, w Bażantarni odbędzie się ognisko integracyjne. Spotkanie ma charakter otwarty każdy może dołączyć. – „To okazja, żeby porozmawiać nie tylko o filmach, chociaż to będzie temat przewodni” – podkreśla koordynatorka DKF-u Aleksandra Bielska. „Przed nami wieczór pełen dyskusji, konkursów, ale też mamy nadzieję, że podobnie jak w ubiegłych latach – dobrej zabawy” – dodaje.

Więcej informacji na temat repertuaru oraz planowanych wydarzeń w Kinie Światowid, znajduje się na stronie www.kino.swiatowid.elblag.pl.