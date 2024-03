Pokój nauczycielski w Kinie Światowid

Prawdziwe studium dynamiki władzy, z tematami prawdy, sprawiedliwości, rasizmu, szacunku i praw dziecka. Wielokrotnie nagradzany reżyser Ilker Çatak tworzy porywające dzieło o szkole jako mikrokosmosie społeczeństwa, w którym głównie panuje niezwykle intensywna atmosfera. „Pokój nauczycielski” od 15 marca w Kinie Światowid.

Carla Nowak jest oddaną, idealistyczną młodą nauczycielką w niemieckim gimnazjum. Jej bardzo dobre, do tej pory, relacje z uczniami zostają nadwyrężone, gdy w szkole dochodzi do serii kradzieży, a dochodzenie personelu, w tym samej Carli, prowadzi do oskarżeń i nieufności wśród oburzonych rodziców, opiniotwórczych kolegów i rozzłoszczonych uczniów. Uwięziona w środku tej złożonej sytuacji, Carla próbuje mediować, ale im bardziej stara się postąpić właściwie, tym jej położenie staje się coraz bardziej rozpaczliwe.

Reżyser: Ilker Çatak

Produkcja: Niemcy 2023

Obsada: LEONIE BENESCH, MICHAEL KLAMMER, RAFAEL STACHOVIAK, ANNE-KATHRIN GUMMICH, EVA LÖBAU, KATHRIN WEHLISCH, SARAH BAUERETT, LEO STETTNISCH, OSCAR ZICKUR, ANTONIA LUISE KRÄMER, ELSA KRIEGER, INCENT STACHOWIAK, AN RODENBOSTEL, PADMÉ HAMDEMIR, LISA MARIE TRENSE

Czas: 98 min