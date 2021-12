Poranki filmowe w Kinie "Światowid"

Na Festiwalu Filmów Familijnych nie może zabraknąć filmowych poranków. Taka krótka forma to idealna okazja do zapoznania dzieci z filmowym światem pełnym niesamowitych przygód. Tym razem wszystkie dzieci ruszą w objazdową trasę z serialem Galaxi Taxi. Kosmiczna taksówka odjeżdża 11 i 12 grudnia o 12:00. To nie koniec atrakcji jakie dla was przygotowaliśmy. Seansom towarzyszyć będą warsztaty prowadzone przez animatorów.

Trójka ponad miarę kłótliwych wspólników przemierza wszechświat w zdezelowanej taksówce

w poszukiwaniu potencjalnych pasażerów. Gdy już ich jednak znajdzie, lot z nimi przeistacza się zawsze w serię piramidalnych, wręcz absurdalnych perypetii. Wydarzenia każdego odcinka rozgrywają się w kosmosie dalekim od tego, który najczęściej oglądamy w filmach. Galaktyka, będąca scenerią niezwykłych serialowych wydarzeń, zaludniona jest pozornie przeciętnymi - znanymi z Ziemi - zwierzętami, które wykonują pozornie przeciętne czynności. Jak to jednak bywa z pozorami, często potrafią za nimi kryć się wręcz filozoficzne odkrycia. Reż. Jan Steliżuk Kraj: Polska Czas: 13min/odcinek Bilety na film można nabyć: online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00 Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl.

