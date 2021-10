„Poroże”, „Ostatniej nocy w Soho” oraz „Mój przyjaciel wampir” premierowo w Multikinie!

29 października br. w kinach sieci Multikino premierowo można będzie zobaczyć między innymi: dwa horrory „Poroże” i „Ostatniej nocy w Soho” oraz animację „Mój przyjaciel wampir”.

Od najbliższego piątku na wielkim ekranie będzie można zobaczyć „Poroże”. W filmie nauczycielka z małego amerykańskiego miasteczka (Keri Russell) i jej brat (Jesse Plemons), lokalny szeryf, odkrywają, że jeden z uczniów (Jeremy T. Thomas) skrywa niebezpieczny sekret, który może mieć przerażające konsekwencje.

Do kin wejdzie również thriller psychologiczny „Ostatniej nocy w Soho”, w którym Eloise aspirująca projektantka mody, w tajemniczy sposób wkracza w lata 60-te, gdzie spotyka olśniewającą, niedoszłą piosenkarkę, Sandie (Anya Taylor-Joy). Cały urok glamour lat 60—tych to nie wszystko, sny z przeszłości zaczynają przybierać znacznie mroczniejszą postać. W rolach głównych widzowie zobaczą: Thomasin McKenzie, która została doceniona za rolę w „Jojo Rabbit" oraz Annę Taylor-Joy znaną głównie z serialu „Gambit Królowej". Reżyserem filmu jest Edgar Wright („Baby Driver").

Trzecia propozycja, to animacja „Mój przyjaciel wampir”. Chociaż wygląda na dziesięciolatka, to tak naprawdę ma już ponad 300 lat! Mały Wampirek – bo o nim mowa – od stuleci mieszka w tym samym nawiedzonym domu. I chociaż każdego dnia może liczyć na towarzystwo wesołej ferajny straszydeł, to tak naprawdę, coraz częściej, bywa potwornie samotny. W tej sytuacji ma tylko jedno marzenie. Pójść do szkoły i poznać inne dzieci. Niestety rodzice nie pozwalają mu opuszczać rezydencji, twierdząc, że świat na zewnątrz jest pełen niebezpieczeństw. Nie przekonuje to jednak Wampirka, który wspierany przez wiernego buldoga Fantomasza, potajemnie wymyka się na poszukiwanie przyjaciół. W trakcie swoich wędrówek pozna nieco strachliwego chłopca Michaela, ale też przyciągnie uwagę Gibbusa – starego wroga jego wampirzej rodziny. Czy stawiający pierwsze kroki w świecie ludzi Wampirek poradzi sobie i czy znajomość z nowym kolegą pozwoli mu ochronić bliskich?

