„Porwany” w DKF

Dyskusyjny Klub Filmowy im. A. Munka zaprasza na ostatnie spotkanie w 2023 roku. 14 grudnia o godz. 19 widzowie obejrzą najnowszy film włoskiego reżysera Marco Bellocchio pt. „Porwany”.

Ostatni seans DKF-u w roku, to zawsze czas podsumowań i ostatnia szansa, żeby uczestniczyć w plebiscycie – „Nagroda Publiczności DKF-u im. A. Munka”. Przez cały sezon widzowie oceniają filmy prezentowane podczas spotkań, wyliczana jest średnia i na koniec przyznawana jest nagroda, która trafia do dystrybutora. W poprzednich edycjach zwyciężały takie tytuły jak „Kafarnaum”, „Supernova”, czy „Ninjababy”.

Co więcej, to czas, kiedy stali widzowie, posiadający legitymację DKF-u (każdy może ją odebrać na początku sezonu), biorą udział w konkursie dla najbardziej aktywnych uczestników spotkań. Zwycięzcy otrzymują karnet na przyszłoroczny cykl, książki czy gadżety klubowe.

14 grudnia będzie także okazja, żeby obejrzeć najnowszy film Marco Bellocchio pt. „Porwany”, a także uczestniczyć w dyskusji po seansie. Za sprawą obrazu włoskiego reżysera widzowie przeniosą się do 1858 roku, do żydowskiej dzielnicy Bolonii. Będzie to historia rodziny Mortarów, do których pod osłoną nocy Gwardia Papieska wdziera się do domu i na rozkaz kardynała ma zabrać Edgarda, ich siedmioletniego syna i wysłać do Rzymu. Dziecko zostaje w tajemnicy ochrzczone przez swoją opiekunkę, a prawo papieskie jest nieubłagane: musi otrzymać katolickie wychowanie. Zrozpaczeni rodzice Edgarda zrobią wszystko, żeby odzyskać syna. Podejmują walkę, która szybko nabiera wymiaru politycznego. Jednak Kościół i papież nie zgadzają się na zwrot dziecka, chcąc umocnić swoją coraz bardziej słabnącą władzę…