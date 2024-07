Potęga miłości w Światowidzie

Muzyka jest miłością i nikt nie rozumie tego lepiej od maestra André Rieu. Otwórzcie więc swe serca i dajcie się porwać nowemu spektakularnemu widowisku „Potęga miłości" wprost z malowniczego Maastricht. Muzyczny język miłości, którym tak pięknie włada André Rieu, znów porwie Wasze serca. Zapraszamy na seanse do Kina Światowid 23 i 31 sierpnia oraz 9 września.

Co roku latem na rynku urokliwego Maastricht pełen pasji skrzypek i dyrygent André Rieu przygotowuje wielki koncert dla ponad stu tysięcy melomanów przybyłych na tę okazję z wielu krajów. Retransmisję tego niesamowitego show ogląda jesienią rokrocznie milionowa widownia zgromadzona w kinach całego świata.



Magiczną „Potęgę miłości" – bo taki tytuł nosi nowy koncert maestra – przepełnią przepiękne walce, wzruszające ballady oraz melodie znane z najbardziej romantycznych filmów wszech czasów. Ich pełne pasji wykonania przez André Rieu, Orkiestrę Johanna Straussa oraz zaproszonych gwiazd przyniosą Wam mnóstwo radości i czułości.



Najnowszy show holenderskiego króla walca to wydarzenie skierowane do wszystkich. Otulmy się więc pięknem muzyki André Rieu i za sprawą najbardziej romantycznych melodii rozpowszechniajmy miłość po całym świecie. Dziś jest to potrzebne bardziej niż kiedykolwiek wcześniej!



Projekcje w Kinie Światowid:

-> 23.08 godz. 19:00

-> 31.08 godz. 18:00

-> 9.09 godz. 18:00



Cena biletu: 40 zł normalny, 35 zł ulgowy.