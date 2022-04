Powrót Wyspiańskiego

„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego powróci w weekend na Dużą Scenę Teatru Sewruka w Elblągu.

Bogactwo kostiumów i scenografia oddająca klimat bronowickiej chaty. Muzyka, która uśpi naszą czujność. Tańce, beztroska i dobra zabawa, ale także wizje, majaki, tajemniczy goście. Debaty i flirty na miarę prawdziwego polskiego wesela. Dwie rodziny, które dostaną szansę, by dokonać wspólnie wielkiej zmiany. Chyba wszyscy pamiętamy, jak zakończy się ten zryw, a jeżeli nie to bez wątpienia warto sobie przypomnieć.

Dramat Wyspiańskiego to klasyka literatury Młodej Polski, przepełniona aktualną symboliką, w której oniryzm idzie w parze z wiejskim weselem. Wśród tańców, śpiewów i pogawędek, wychodzą na jaw nie tylko różnice międzyludzkie, ale przede wszystkim to, co skrywane gdzieś głęboko, między słowami.

„Wesele” należy do najczęściej wystawianych sztuk wielkiego repertuaru narodowego. Konspiracyjne przedstawienia „Wesela” miały miejsce nawet podczas okupacji niemieckiej w okresie II wojny światowej. Niezwykła siła symbolizmu sprawia, że diagnoza społeczeństwa i przesłanie sztuki jest aktualne do dziś.

Konieczna do zobaczenia realizacja nie tylko dla wytrawnych teatromanów, ale dla każdego, kto chce przypomnieć sobie to wielkie dzieło Stanisława Wyspiańskiego i zobaczyć jak na scenie Teatru w środku miasta można sugestywnie wykreować wiejski klimat.

„Wesele” S. Wyspiański, reż. Mirosław Siedler, Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu

09.04 (sobota), godz. 18:00

10.04 (niedziela), godz. 17:00