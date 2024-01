"Powstaniec 1863" w Kinie Światowid

Porywająca, epicka, zrealizowana z rozmachem produkcja, opowiedziana z perspektywy kapelana – generała Stanisława Brzóski, walczącego przeciw Rosyjskiemu Imperium. "Powstaniec 1863" od 12 do 25 stycznia w Kinie Światowid.

Rok 1920, chwilę przed bitwą warszawską. Jeden z obecnych w koszarach żołnierzy okazuje się weteranem powstania styczniowego i powraca wspomnieniami do niespokojnych czasów sprzed blisko 60 lat. Wtedy to wspólnie z księdzem Stanisławem Brzóską działał w konspiracji przeciwko Imperium Rosyjskiemu. W obliczu „branek” do carskiego wojna i kolejnych represji ze strony zaborcy rodzi się pomysł organizacji powstania. 22 stycznia 1863 roku, w dniu wybuchu narodowego zrywu, ksiądz Brzóska staje na czele oddziału, który przeprowadza zakończony sukcesem atak na rosyjski garnizon wojskowy. Duchowny zostaje mianowany oficerem i naczelnym kapelanem. Wkrótce tropem ks. Brzóski rusza płk. Manukin zwany „Katem Podlasia”, ale przez najbliższe dwa lata polski bohater pozostanie nieuchwytny siejąc popłoch wśród wojsk Imperium Rosyjskiego i dając polskiemu społeczeństwu nadzieję na wydostanie się spod carskiego zaboru.

Reżyser: Tadeusz Syka

Produkcja: Polska 2023

Obsada: Sebastian Fabijański, Cezary Pazura, Daniel Olbrychski, Olgierd Łukaszewicz, Karolina Szymczak, Marcin Kwaśny, Ksawery Szlenkier, Mariusz Drężek, Eryk Biedunkiewicz, Wiaczesław Boguszewski, Ewa Szykulska

Czas: 110 min