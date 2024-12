Wspaniała produkcja familijna dla dzieci i młodzieży. „Pozdrowienia z Marsa” od 27 grudnia w Kinie Światowid.

10 letni Tomek różni się od pozostałych dzieci. Nie lubi zmian, czerwonych rzeczy, a wszystko co głośne automatycznie staje się dla niego nie do zniesienia. Uwielbia za to astronomię, bieganie w kombinezonie astronauty i słuchanie dźwięków kosmosu. Kiedy jego matka musi wyjechać zawodowo do Chin, Tomek wraz z rodzeństwem (15 - letnią Niną i 13 - letnim Elmarem) musi przeprowadzić się na sześć tygodni do dziadków na wieś. Dla Tomka to katastrofa. Znalazł jednak sposób, aby przetrwać ten czas. Wyjazd ten potraktował jako próbną misję na Marsa. Zaopatrzył się w dziennik pokładowy i niezbędny sprzęt. Chce być pierwszą osobą, która tam poleci.

Reżyser: Sarah Winkenstette

Produkcja: Niemcy 2024

Czas: 85 min

