"Pracownik miesiąca" w Kinie "Światowid"

Kino Światowid zaprasza na pełną humoru opowieść jak z urzędu wpaść w łapy (i to dosłownie) polarnego zwierzaka. Francuski humor w najlepszym wydaniu. Pracownika miesiąca gramy od 29 lipca do 11 sierpnia.

Spokojny urzędnik Vincent jest naciskany, by zrezygnować z pracy ze względu na redukcję etatów. Nadgorliwy inspektor postanawia przenieść go w najgorsze miejsca na ziemi, tylko po to, aby zmusić go do rezygnacji. Wysyła go na Grenlandię, gdzie ma chronić naukowców przed atakami niedźwiedzi polarnych. A to dopiero początek…

Reżyseria: Jérôme Commandeur

Produkcja: Francja

Obsada: Jérôme Commandeur, Laetitia Dosch, Christian Clavier

Czas: 93 min

Bilety na film można nabyć:

online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl