„Prezent Urodzinowy” w gwiazdorskiej obsadzie

„Prezent Urodzinowy” Teatru Capitol w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Zapraszamy 28 maja na spektakl w gwiazdorskiej obsadzie aktorów, znanych jako mistrzów humoru.

Robin Hawdon

Prezent urodzinowy (Birthday Suit)

Uważaj, o czym zamarzysz, nim zdmuchniesz świeczkę urodzinową!

Ta obłędnie śmieszna komedia niezaplanowanych sytuacji, mogłaby zdarzyć się naprawdę…

Dwa bliźniacze apartamenty luksusowego hotelu, sąsiadujące przez ścianę jak w lustrzanym odbiciu, mogą pomieścić nawet najbardziej ekscentryczny zestaw Gości: skłócone małżeństwo w separacji, włoskiego kelnera, który Włochem jest lub bywa, urzędnika państwowego czekającego na skandaliczny Prezent Urodzinowy, parę nieśmiałych samotnych serc umówionych przez biuro matrymonialne, egzotyczną Mimi – profesjonalistkę z agencji towarzyskiej, ekscentrycznego psychiatrę nieradzącego sobie z własnymi emocjami, atrakcyjną i elegancką bizneswoman, dziewiczą miłośniczkę romantycznej literatury nieopatrznie przeginającą z alkoholem i …? Długo by jeszcze wyliczać możliwości konfiguracji personalnych, wymykających się spod kontroli – choć aktorów na scenie wciąż jest jedynie pięcioro! Jak to możliwe? Gdy ukryte drzwi między pokojami okazują się niedomknięte, każdy może stać się kimś, kim wolałby być lub bardzo nie chciałby być…

Drogi Widzu – nie spuszczaj ich z oka i pozostań czujny w obu pokojach naraz do ostatniej minuty tego powalająco zabawnego zamieszania. Każdy komiczny niuans tej nakręcającej się mieszanki wybuchowej zagrany jest z niezwykłą precyzją i w szalonym tempie przez gwiazdorską obsadę aktorów znanych jako mistrzów humoru, pod czujną wodzą reżyserską Jerzego Bończaka.

Może spędzisz z nami swoje urodziny? Na 100% długo ich nie zapomnisz!

Reżyseria: Jerzy Bończak

Przekład: Elżbieta Woźniak

Scenografia: Klaudia Solarz

Kostiumy: Sylwester Krupiński

Opracowanie muzyczne: Marian Szałkowski

Asystent reżysera: Anna Modrzejewska

Bilety na spektakl można nabyć:

• online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl ,

• w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

• w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 68 lub mailowo pod adresem: marketing@swiatowid.elblag.pl