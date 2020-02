Psi Patrol powraca do Multikina

Psi Patrol powraca na ekrany Multikina. Nowe, nieprezentowane w Polsce epizody z serii Ready Race Rescue już w repertuarze Poranków dla najmłodszych. Najlepsi czworonożni ratownicy czekają na widzów w każdy weekend oraz na specjalnych pokazach dla przedszkoli.

„Psi Patrol” opisuje perypetie ośmiorga bohaterskich szczeniąt – dalmatyńczyka Marshalla, buldoga Rubble’a, owczarka Chase’a, kundelka Rocky’ego, labradorki Zumy, cocker-spanielki Skye, syberyjskiego husky'ego imieniem Everest i cziłały Trackera, które wspólnie z dziesięcioletnim chłopcem Ryderem wyruszają na ratunek potrzebującym i stawiają czoło zagrożeniom.

Każdy z piesków ma przypisane indywidualne cechy: Chase to pies policyjny, Marshall to pies strażacki, Skye to pies od zadań w powietrzu, Zuma świetnie czuje się w wodzie, Rocky to wielki miłośnik recyklingu, Rubble to operator urządzeń budowlanych. Każde ze szczeniąt posiada swój pojazd, ekwipunek wykorzystywany w akacjach ratowniczych i odznakę służącą do identyfikacji i komunikowania się z pozostałymi członkami drużyny

Opisy prezentowanych odcinków:

Epizod 1:

Niezwykła sytuacja w Zatoce Przygód. Gdy legendarny kierowca wyścigowy nie jest w stanie prowadzić swojego wehikułu w mistrzowskim wyścigu, musi prosić o pomoc Marshalla. Dzielny piesek bierze sprawy we własne łapy, a towarzyszy mu w tym niezawodna ekipa Psiego Patrolu! Czas trwania: 44 min.

Epizod 2:

Część 1: Wielkie balony oderwały się od mocowania podczas parady i odleciały hen, wysoko! Tylko od szczeniąt zależy uratowanie balonów, parady i pomoc burmistrzowi Humdingerowi!

Część 2: Kuzyni Kapitana Turbota próbują obserwować rzadkiego pająka, ale niestety dostają się w jego sieci. Psi Patrol musi ich uratować! Czas trwania: 22 min

O Porankach w Multikinie:

Weekendowe Poranki w Multikinie to pokazy bajek adresowane do dzieci powyżej 2. roku życia. Są one doskonałą formą spędzania wolnego czasu dla najmłodszych widzów. Dzieci mają możliwość obejrzenia swoich ulubionych bohaterów na wielkim ekranie oraz skorzystania z dodatkowych atrakcji w wybranych kinach.

Tańsze bilety z Kartą Rodzina do Kina w cenie 13,90 zł – 15,90 zł (w zależności od regionu) można nabyć we wszystkich kasach biletowych kin sieci Multikino oraz na stronie www.multikino.pl. Bilety dla widzów niekorzystających Karty są w wybranych kinach droższe o 1-4 zł.

Szczegóły cennika:

- bilet normalny: Warszawa, Poznań Malta, Pruszków – 19,90 zł, Łódź – 18,50 zł, Czechowice, Elbląg, Jaworzno, Koszalin, Rumia, Słupsk, Zgorzelec – 16,90 zł, Gdańsk – 15,90 zł, pozostałe kina – 14,90 zł;

- bilet ulgowy: Warszawa, Poznań Malta, Pruszków – 16,90 zł, pozostałe kina – 14,90 zł;

- bilet z kartą Rodzina do kina: Warszawa, Poznań Malta, Pruszków – 15,90 zł, pozostałe kina – 13,90 zł.