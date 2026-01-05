 Purytanie - transmisja w Kinie Światowid

Bel canto w mistrzowskim wydaniu powraca na wielki ekran. Już 10 stycznia o godz. 19:00 Kino Światowid zaprasza na transmisję nowej inscenizacji „Purytanów” Vincenza Belliniego z Metropolitan Opera.

Gdy chodzi o piękno melodii, zapierającą dech koloraturę i wokalne popisy najwyższej próby, Purytanie Vincenza Belliniego nie mają sobie równych. Ta ostatnia opera kompozytora uznawana jest za jedno z największych arcydzieł bel canta i prawdziwe wyzwanie dla wykonawców.

Już 10 stycznia 2026 roku w kinach na całym świecie pojawi się nowa, pełna rozmachu inscenizacja tego dzieła – pierwsza w Metropolitan Opera od niemal 50 lat. Spektakl będzie można zobaczyć również w Kinie Światowid podczas specjalnej sobotniej transmisji.

Za reżyserię odpowiada Charles Edwards, który po latach sukcesów jako ceniony scenograf po raz pierwszy występuje w roli reżysera na scenie nowojorskiej Met. W głównych, niezwykle wymagających partiach wystąpią gwiazdy światowej sceny operowej. Lisette Oropesa i Lawrence Brownlee wcielą się w Elvirę i Artura – kochanków rozdzielonych przez polityczne podziały angielskiej wojny domowej.

Na scenie partnerować im będą Artur Ruciński jako Riccardo, niechciany narzeczony Elviry, oraz Christian Van Horn jako Giorgio, życzliwy i pełen troski wuj dziewczyny. Orkiestrę Metropolitan Opera poprowadzi Marco Armiliato, gwarantując najwyższy poziom muzycznego kunsztu.

Transmisja Purytanów w Kinie Światowid to wyjątkowa okazja, by doświadczyć opery w spektakularnym wydaniu – z bliska, na wielkim ekranie i z doskonałym dźwiękiem. To wydarzenie obowiązkowe dla miłośników opery oraz wszystkich, którzy chcą poznać magię bel canta w jego najczystszej formie.