"Rafael: Młody geniusz" na dużym ekranie

Kino Światowid zaprasza na kolejne spotkanie ze sztuką na dużym ekranie. Tym razem w cyklu "Art Beats", widzowie obejrzą film "Rafael: Młody geniusz". Projekcje odbędą się 9 maja o godzinie 12.00 i 18.00.

Podziwiaj portrety niezwykłych kobiet: Matki, Przyjaciółki, Sekretnej Kochanki i Klientki, których osobowości rozkwitają na płótnach. Matka, która zmarła, gdy artysta miał zaledwie osiem lat. Wielbicielki, które wspierały go na drodze do sukcesu. Kobieta, która niemal przyczyniła się do jego śmierci. Istniały naprawdę lub były tylko wytworem wyobraźni. Rafael (1483-1520) uwiecznił ideał niebiańskiego piękna. Dzięki pracy światowej sławy ekspertów możemy poznać najważniejsze momenty z życia jednego z największych mistrzów renesansu.

Reżyseria: Massimo Ferrari

Produkcja: Włochy 2021

Czas: 90 min

Bilety na film można nabyć:

online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl