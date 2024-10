Produkcja oparta na prawdziwej historii. W 1978 roku w USA, seryjny morderca Rodney Alcala wziął udział w telewizyjnym programie randkowym, nadawanym na żywo. Tylko kobiety, które uwodził, miały złe przeczucia… „Randka w ciemno” od 11 października w Kinie Światowid.

Młoda i obiecująca aktorka Cheryl chce rozkręcić swoją karierę, ale póki co jedyną propozycją dla niej jest udział w programie randkowym „The Dating Game”. Z braku innych opcji decyduje się wziąć w nim udział. Jednym z trzech uczestników programu jest przystojny Rodney Alcala, którego ujmujący sposób bycia i inteligentne odpowiedzi bardzo podobają się Cheryl. Dziewczyna jednak nie wie, że atrakcyjny i pozornie łagodny mężczyzna jest tak naprawdę psychopatycznym mordercą z obsesją na punkcie młodych i naiwnych kobiet. Kiedy oboje spotykają się studiu – Alcala jest właśnie u szczytu swojej krwawej „kariery”.

Reżyser: Anna Kendrick

Obsada: Anna Kendrick, Daniel Zovatto, Max Lloyd-Jones, Tony Hale

Produkcja: USA 2023

Czas: 95 min

