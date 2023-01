„Rimini” w DKF

Dyskusyjny Klub Filmowy im. A. Munka zaprasza na inaugurację nowego sezonu spotkań. Pierwszym filmem, który obejrzą klubowicze jest „Rimini” – austriackiego reżysera Ulricha Seidla. Projekcja odbędzie się w czwartek, 12 stycznia o godz. 19.

Dyskusyjny Klub Filmowy to cykliczne spotkania z filmem festiwalowym, artystycznym, opatrzone wstępem (krótkim) i rozmową po projekcji (dłuższą, dla chętnych). W ciągu kilku dekad stworzyła się społeczność miłośników kina. DKF działający w ramach Kina Światowid ma patrona - reżysera Andrzeja Munka. Tradycyjnie, klubowicze spotykają się w wybrane czwartki o 19:00. Co ważne, formuła seansów jest otwarta, każdy może dołączyć do seansu. Legitymacje członkowskie wydawane są wszystkim tym, którzy chcą wziąć udział w konkursie lojalnościowym. Zgodnie z zasadami, dla osób uczestniczących najczęściej w spotkaniach wręczane są nagrody. Co więcej, widzowie DKF-u ocenia na bieżąco filmy pokazywane w ramach klubowych projekcji. Podczas inauguracji sezonu dowiemy się, który obraz zdobędzie Nagrodę Publiczności. Ponadto, pierwsze 6 pokazów głównych wzbogaconych będzie krótkometrażówkami wyróżnionymi na Festiwalu Filmów Jednominutowych.

12 stycznia odbędzie się pokaz najnowszego dzieła austriackiego mistrza Ulricha Seidla. Reżyser powraca po kilkuletniej przewie do fabuły. Seidl znany m.in. z głośnej trylogii „RAJ” nie stracił swojego ostrego pazura. Nadal z dużą pieczołowitością obrazuje i punktuje tę część rzeczywistości, którą najchętniej zamietlibyśmy pod dywan. Bohaterem filmu „Rimini” jest Richie Bravo. Mężczyzna, mimo że wciąż nosi się jak gwiazda rocka, najlepsze lata artystycznej kariery ma już za sobą. Podstarzałemu austriackiemu szansoniście pozostało jedynie odcinać kupony od dawnej popularności. Jednak na grupach emerytów, odwiedzających poza sezonem włoskie Rimini, jego tlenione blond włosy, błyszczący garnitur oraz głos wciąż robią spore wrażenie. Mężczyzna skrupulatnie to wykorzystuje. W trakcie wieczornych występów w hotelu prezentuje dawne muzyczne szlagiery. Sprzedaje pamiątki, w razie potrzeby wynajmie swoją willę, a dla najwierniejszych fanek będzie też świadczył inne usługi…