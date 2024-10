Rozgrzeszenie w Kinie Światowid

Ikona światowego kina akcji Liam Neeson w roli człowieka mafii, zmagającego się z zemstą gangsterów i własną pamięcią. „Rozgrzeszenie” od 1 listopada w Kinie Światowid.

Doświadczony gangster, do tej pory niezawodny i skuteczny, zaczyna odczuwać skutki długotrwałego stresu i życia na krawędzi. Pojawiają się niepokojące objawy, które skłaniają go do porzucenia dotychczasowego stylu życia i odnowienia relacji z rodziną. Zerwanie więzi z bezwzględnym i gotowym na wszystko przeciwnikiem jakim jest mafia, okaże się trudniejsze niż myślał. Mężczyzna ściąga niebezpieczeństwo na siebie i bliskich. Czy, zdradzony przez wspomnienia i dawnych sojuszników, znajdzie sposób na zmazanie grzechów mrocznej przeszłości?

Reżyseria: Hans Petter Moland

Obsada: Liam Neeson, Ron Perlman, Frankie Shaw, Yolonda Ross

produkcja: USA 2024

Czas: 112 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.