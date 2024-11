Już 6 grudnia 2024 roku, o godzinie 18, w Kinie Światowid w Elblągu odbędzie się wyjątkowa premiera filmu "Wicked" w ramach 4. Festiwalu Filmów Familijnych. Na widzów czeka niezwykła atmosfera inspirowana magią Krainy Oz – sala kinowa wypełni się zielonymi i różowymi światłami, a miłośnicy Elphaby i Glindy będą mogli liczyć na świetlne niespodzianki.

Film "Wicked" opowiada historię dwóch młodych kobiet: Elphaby i Glindy, które spotykają się na Uniwersytecie Shiz w fantastycznej krainie Oz. Choć łączy je głęboka przyjaźń, ich losy przybierają niespodziewany obrót po spotkaniu z Czarnoksiężnikiem. Ambicje Glindy prowadzą ją na ścieżkę popularności i władzy, podczas gdy Elphaba wybiera drogę lojalności i wierności własnym przekonaniom. Niezwykłe wydarzenia w Oz zbliżają je do wypełnienia swoich przeznaczeń – Glinda zostaje Dobą Czarownicą z Południa, a Elphaba staje się legendarną Złą Czarownicą z Zachodu.

Zapraszamy do Kina Światowid na tę magiczną premierę pełną emocji i wizualnych efektów! Więcej informacji na stronie: www.kino.swiatowid.elblag.pl.

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.